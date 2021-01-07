Бекхэм уволил главного тренера Интер Майами
17:58 - Читати українською
Уругвайский специалист Диего Алонсо остался без работы.
Интер Майами прекратил сотрудничество с главным тренером Диего Алонсо, сообщает официальный сайт клуба.
Бекхэм пригласил своего экс-партнера по Манчестер Юнайтед возглавить Интер Майами
Решение о разрыве контракта было принято по обоюдному согласию. О преемнике Алонсо пока не сообщается.
В прошлом сезоне МЛС Интер Майами финишировал на 10-й строчке Восточной конференции. Стоит отметить, что это был дебютный сезон для команды Дэвида Бекхэма в элитном дивизионе Северной Америки.
7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter