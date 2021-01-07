Интер Майами прекратил сотрудничество с главным тренером Диего Алонсо, сообщает официальный сайт клуба.

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Решение о разрыве контракта было принято по обоюдному согласию. О преемнике Алонсо пока не сообщается.

В прошлом сезоне МЛС Интер Майами финишировал на 10-й строчке Восточной конференции. Стоит отметить, что это был дебютный сезон для команды Дэвида Бекхэма в элитном дивизионе Северной Америки.

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