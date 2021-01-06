Главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл получил предложение возглавить Интер Майами, сообщает Sky Sports.

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Ожидается, что 43-летний специалист присоединится к команде МЛС летом, после завершения своего контракта в сборной. Стоит отметить, что владелец Интера Дэвид Бекхэм вместе с Невиллом вместе защищали цвета Манчестер Юнайтед, что положительно повлияло на переговоры между сторонами.

В нынешнем сезоне МЛС Интер Майами расположился на 10-й строчке Восточной конференции.

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