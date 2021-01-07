Бекхем звільнив головного тренера Інтер Маямі
17:57 - Читать на русском
Уругвайський фахівець Дієго Алонсо залишився без роботи.
Інтер Маямі припинив співпрацю з головним тренером Дієго Алонсо, повідомляє офіційний сайт клубу.
Бекхем запросив свого екс-партнера по Манчестер Юнайтед очолити Інтер Маямі
Рішення про розрив контракту було ухвалене за обопільною згодою. Про наступника Алонсо поки не повідомляється.
У минулому сезоні МЛС Інтер Маямі фінішував на 10-й сходинці Східної конференції. Варто відзначити, що це був дебютний сезон для команди Девіда Бекхема у елітному дивізіоні Північної Америки.
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