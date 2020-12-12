Бекхэм может вытянуть Озила из плена в Арсенале
Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил готов покинуть команду во время зимнего трансферного окна.
Среди разных вариантов 32-летний немец рассматривает возможность продолжения карьеры в MLS, сообщает ESPN. Им интересуются несколько американских клубов.
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По информации издания, пригласить Озила готовы Ди Си Юнайтед, Лос-Анджелес Гэлакси, а также Интер Майами – недавно созданный клуб, принадлежащий группе инвесторов, возглавляемой Дэвидом Бекхэмом.
Отмечается, что Арсенал, который даже не включил Месута Озила в заявку на нынешний сезон, не будет препятствовать уходу игрока. Срок контракта футболиста заканчивается 30 июня 2021-го, и уже с января он может свободно вести переговоры с другими клубами.
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