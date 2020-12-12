Серед різних варіантів 32-річний німець розглядає можливість продовження кар'єри в MLS, повідомляє ESPN. Ним цікавляться кілька американських клубів.

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За інформацією видання, запросити Озіла готові Ді Сі Юнайтед, Лос-Анджелес Гелаксі, а також Інтер Маямі – нещодавно створений клуб, що належить групі інвесторів на чолі з Девідом Бекхемом.

Зазначається, що Арсенал, який навіть не включив Месута Озіла в заявку на нинішній сезон, не буде перешкоджати відходу гравця. Термін контракту футболіста закінчується 30 червня 2021 року, і вже з січня він може безперешкодно вести переговори з іншими клубами.

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