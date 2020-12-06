Звезде "шпор" хватило одного тайма, чтобы оформить гол+ассист в очном матче 11 тура АПЛ.

Стерлинг установил исторический рекорд АПЛ

Кейн установил несколько уникальных достижений, сообщает Opta. Нападающий Тоттенхэма стал лучшим бомбардиром в истории дерби Северного Лондона – 11 голов (у Адебайора и Бобби Смита осталось по 10). Также Харри повторил рекорд Месут Озила за "оперативностью" ассистов – 10 результативных передач в 11 стартовых турах АПЛ.

Добавим, что Тоттенхэм станет единоличным лидером чемпионата, если победит Арсенал.

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