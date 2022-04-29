Валлиец не сможет помочь команде в завтрашнем матче против Эспаньола, информирует Marca.

Бейл стремится остаться в Испании после ухода из Реала – не исключены даже Барселона и Атлетико

Бейл спокойно тренировался в течение недели, а сегодня вдруг пожаловался на боль в спине. Анчелотти и клубные врачи только пожали плечами, исключив вингера из списка доступных игроков. Поведение Бейла становится несколько подозрительным, поскольку аналогичная история случилась с ним перед матчем против Барселоны (0:4). Общая статистика по сезону выглядит жалко – 290 минут и один гол.

Теперь становится интересно, приедет ли Бейл вместе с партнерами и будет праздновать свое последнее чемпионство на Сантьяго Бернабеу. Реалу достаточно ничьей, чтобы гарантировать себе титул уже завтра.

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