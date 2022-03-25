Вингер Реала и сборной Уэльса Гарет Бейл нуждается в мотивации для продолжения выступлений на самом высоком уровне.

Звезда готов завершить карьеру, если не выведет свою сборную на ЧМ-2022, сообщает COPE.

Шедевральный штрафной Бейла в видеообзоре матча Уэльс – Австрия – 2:1

Бейл давно не демонстрирует пик своих возможностей на клубном уровне, однако за Уэльс выкладывается на 100%. Вчера было очередное доказательство – лидер "драконов" оформил победный дубль в полуфинале отбора против Австрии. Теперь Гарет желает любой ценой дойти до финальной части чемпионата мира, которая запланирована на ноябрь-декабрь этого года.

В параллельном полуфинале отбора должны встретиться Шотландия и Украина, но этот матч перенесли на июнь. У подопечных Петракова есть шанс выйти на Мундиаль и подтолкнуть Бейла вешать бутсы на гвоздь в 32 года.

Уэльс обыграл Австрию и ждет Украину в финале отбора к ЧМ-2022 – все решил магический дубль Бейла