Валлиец стремится продолжить выступления в Испании даже после завершения контракта со "сливочными", сообщает журналист. Хуанфе Санс.

Иско может бесплатно перейти в Барселону – невиданная подлость резервиста Реала

За 9 лет семья Гарета очень полюбила теплые Пиренеи, и это несколько раз удерживало его от трансферов. В текущей кампании Бейл окончательно превратился в опального резервиста Реала, поэтому его уход неизбежен. 32-летний вингер в первую очередь будет рассматривать предложения из Примеры, не гнушаясь даже двумя принципиальными соперниками "сливочных" – Барсой и Атлетико.

Напомним, летом 2013-го Реал заплатил Тоттенхэму за Бейла около 100 млн евро. Пока вингер провел в футболке мадридцев 258 матчей и отличился 106 голами.

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