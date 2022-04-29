Валлієць не зможе допомогти команді у завтрашньому матчі проти Еспаньйола, інформує Marca.

Бейл прагне залишитися в Іспанії після відходу з Реала – не виключені навіть Барселона та Атлетіко

Бейл спокійно тренувався упродовж тижня, а сьогодні раптом поскаржився на біль в спині. Анчелотті та клубні лікарі лише знизали плечима, виключивши вінгера зі списку доступних гравців. Поведінка Бейла стає дещо підозрілою, оскільки аналогічна історія трапилася з ним перед матчем проти Барселони (0:4). Загальна статистика по сезону виглядає жалюгідно – 290 хвилин і один гол.

Тепер стає цікаво, чи приїде Бейл разом з партнерами і святкуватиме своє останнє чемпіонство на Сантьяго Бернабеу. Реалу достатньо нічиєї, щоб гарантувати собі титул вже завтра.

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