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Бейл может переехать в Китай по 120 млн евро, – Don Balon

14 мая 14:20 295 Читати українською
Бейл может переехать в Китай по 120 млн евро, – Don Balon
Гарет Бейл / ФК Реал Мадрид

Китайский клуб хочет подписать вингера Реала Гарета Бейла.

Гарет Бейл получил еще один вариант для продолжения своей карьеры. Как сообщает Don Balon, китайский клуб готов выложить за валлийца 120 млн евро. Имя потенциального покупателя не называется.

Тоттенхэм хочет арендовать Бейла за 10 млн фунтов

Реал стремится избавиться футболиста, который не оправдал ожиданий за 6 лет пребывания на Сантьяго Бернабеу и регулярно находился в лазарете.

Также была информация, что Гарет может вернуться в Тоттенхэм на правах аренды, откуда он и перебрался в Мадрид.

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