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"Бегу за попкорном, сейчас включатся кротоботы", – Рафаилов традиционно жестко потролил Шахтер перед матчем с Мариуполем

25 мая 15:34 277 Читати українською
"Бегу за попкорном, сейчас включатся кротоботы", – Рафаилов традиционно жестко потролил Шахтер перед матчем с Мариуполем
Сергей Рафаилов / Фото Xsport

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов поделился мыслями относительно противостояния Шахтера и Мариуполя в рамках 31-го тура УПЛ.

 

"Даже не сомневался, что перед матчем Шахтер – Мариуполь много бразильцев уедут. Подскажу самому независимому в мире каналу причины: усталость, старые травмы, семейные причины.

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Думаю, что и арендованным футболистам позволят играть. Подсказка: надо посмотреть резерв, а то в 30-ти предыдущих матчах было мало информации.

Это пост не о Заре. О Заре я говорю в раздевалке и не всем нравятся мои высказывания. Ну все, побегу за попкорном, сейчас включатся кротоботы", – написал Рафаилов в фейсбуке.

Напомним, перед поединком 31-го тура УПЛ Шахтер отпустил Тайсона, Исмаили и Веллингтона Нема в досрочный отпуск. Стоит отметить, что "горняки" досрочно стали чемпионами Украины сезона 2018/19.

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Шахтер Шахтер Сергей Рафаилов Шахтер - Мариуполь
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