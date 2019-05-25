"Біжу за попкорном, зараз включаться кротоботи", – Рафаїлов традиційно жорстко потролив Шахтар перед матчем з Маріуполем

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов поділився думками щодо протистояння Шахтаря та Маріуполя в рамках 31-го туру УПЛ.

"Навіть не сумнівався, що перед матчем Шахтар – Маріуполь багато бразильців поїдуть. Підкажу найбільш незалежному в світі каналу причини: втома, старі травми, сімейні причини.

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Думаю, що і орендованим футболістам дозволять грати. Підказка: треба подивитися резерв, а то в 30-ти попередніх матчах було мало інформації.

Це пост не про Зорю. Про Зорю я говорю в роздягальні і не всім подобаються мої висловлювання. Ну все, побіжу за попкорном, зараз включаться кротоботи", – написав Рафаїлов в фейсбуці.

Нагадаємо, перед поєдинком 31-го туру УПЛ Шахтар відпустив Тайсона, Ісмаїлі та Веллінгтона Нема в дострокову відпустку. Варто відзначити, що "гірники" достроково стали чемпіонами України сезону 2018/19.

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