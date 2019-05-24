Трое игроков Шахтера досрочно ушли в отпуск

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека досрочно отпустил трех игроков в отпуск.

Шахтер на своем официальном сайте сообщил, что Исмаили, Тайсон и Веллингтон Нем досрочно ушли в отпуск с разрешения главного тренера Паулу Фонсеки.

Фонсека общался с Суркисом во время матча юношеских команд Динамо и Шахтера

Португальский специалист использует ротацию состава из-за завоевания всех трофеев. В 31 туре "горняки" сыграют на выезде против Мариуполя. Матч состоится 26 мая в 19:30.

Шахтер уже 3 года подряд выигрывает "золотой дубль", начиная с сезона 2016/17. Паулу Фонсека имеет еще год по контракту.

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