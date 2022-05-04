Базель принимает Динамо. Благотворительный матч направлен на сбор помощи пострадавшим в войне, которую Россия развязала против мирной Украины.

Киевляне в апреле провели спарринги против Легии, Галатасарая, ЧФР Клуж, Боруссии Д и Динамо Загреб. Майскую программу благотворительного турне открывает поединок против Базеля. Он стартует в 20:00 на самом большом швейцарском стадионе – 38-тысячном Санкт-Якоб Парке.

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Встреча против "красно-синих", которые на внутренней арене идут вторыми и упустили шансы на чемпионство, будет последней для киевских игроков сборной Украины. Они завтра, 5 мая, отправятся в Словению к Александру Петракову для подготовки к матчу плей-офф отбора против Шотландии. Остальные футболисты турне с Луческу продолжат.

Благотворительный поединок Динамо – Базель вживую можно просмотреть по телевидению на каналах 2+2, 1+1 International, Динамо Киев TV или онлайн на официальном YouTube-канале киевлян.

Стартовый состав Динамо: Бущан – Караваев, Забарный, Сирота, Дубинчак – Сидорчук (К), Шапаренко, Буяльский, Кравченко, Ванат – Беседин.

Запасные: Бойко, Нещерет, Попов, Бурда, Шепелев, Вивчаренко, Андриевский, Гармаш, Волошин, Боль, Бражко, Антюх.

Стартовый состав Базеля: Гебхардт – Джига, Касами, Салаи, Малес, Лопез, Ндойе, Петретта, Паласиос, Чипперфилд, Хайдари.

Запасные: Таварес, Джака, Фернандес, Николич, Каттербах, Эспозито, Павлович, Фрей, Пелмард, Бюргер.

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