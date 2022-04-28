Товарищеский матч 28 апреля 2022 года

Динамо Загреб – Динамо Киев – 2:2

Голы: Вукотич, 29, Менало, 38 – Ванат, 8, 16

Динамо (Киев): Бойко (Бущан, 46) – Караваев (Кравченко, 36), Попов (Бурда, 64), Сирота (Забарный, 46), Вивчаренко (Дубинчак, 46) – Сидорчук (Андриевский, 46), Шапаренко (Гармаш, 46) – Шепелев (Антюх, 46), Буяльский (Бражко, 74), Ванат – Довбик

Хозяева, которые вышли полностью обновившимся после предыдущей игры в чемпионате Хорватии запасным составом, начали поострее. Юрич ворвался во вратарскую – Сирота своевременно выдвинулся и заблокировал. Батурина на 7 минуте закрутил из-за пределов штрафной в штангу. А практически в следующей атаке, едва ли не первой осмысленной со стороны киевлян, пришел первый гол. Караваев классно бросил в прорыв Довбика, избежавшего офсайда и получившего океан пространства. Артем не стал тянуть одеяло на себя, а выложил под удар набегавшему вместе с Буяльским Ванату. Третий гол 20-летнего форварда за 3 дня! И снова отмечаем, как классно открывается и видит партнеров Довбик.

Динамо Загреб – Динамо Киев: онлайн-трансляция матча (видео)

Ну и как же без Буяльского. Сирота прошел к воротам и отдал на периметр, Виталий в касание забросил на Ваната. Владислав также сыграл на линии с последним защитником и уверенно разобрался с голкипером. Топовое выступление Ваната. Загребцы прорвались во владение Бойко, и кто страхует защитников, читая игру? Правильно, автор дубля в обоих матчах Киева за эти 3 дня. Очень нравится Ванат, хотя сегодня он, по сути, играет на проблемной позиции левого вингера. Хозяева вернулись в игру на 29-й минуте. Рукавина разобрался с несколькими оппонентами, собрав возле себя основные силы киевлян и отбросив под удар. Пушка Вукотича прошила девятку Бойко.

Интересно, что у Загреба отличился 19-летний атакующий хавбек молодежных сборных Черногории, еще не дебютировавший за хорватское Динамо в официальных матчах. Серия замен хозяев на 30-й. Попов заработал штрафной для соперника, стенка заблокировала удар. А на 38-й минуте счет стал ничейным 2:2. Вивчаренко бездумно пошел вперед и отдал мяч, а партнеры не подстраховали. Довольно результативный полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Лука Менало издевательски легко обыграл Сироту и прокинул мимо Бойко, снаряд от ноги Караваева срикошетил в ворота.

Еще серия ударов загребцев, достаточно мощно давящих на защитные порядки украинской команды. Но последнее слово за динамовцами. Шапаренко сам отобрал, сам и отдал под удар Довбику. Немного островатый угол помешал Артему прошить голкипера. Загреб превзошел Киев по количеству ударов в первом тайме, но качество моментов команды Луческу было не хуже. В обороне гостей довольно неожиданный проходной двор, ведь в соперниках сплошь и рядом только резервисты и молодые воспитанники загребского Динамо.

Первый угловой для киевлян (после 5 у соперника) на 54 минуте заработал Ванат. Андриевский подал на линию штрафной, Гармаш с лета пробил крайне уже неудачно. Дубинчак прошел слева и прострелил в центр. Дальней попытке Ваната также не хватило точности. Все то же Владислав перехватил, элегантно поиздевался над оппонентом и отдал Антюху. Денис обыгрался с Довбиком и бахнул издалека, кулаки вратаря почувствовали на себе мощь удара.

Обмен дальними выстрелами. Еще несколько замен. Бессильно покидает поле Буяльский, который феерил против Борусии в Дортмунде еще позавчера, но и сегодня гол сделал. Игра совсем потеряла темп. Соперники не могут воспользоваться пробелами в обороне киевлян. Гармаш со штрафного прошил стенку, но вратарь правильно расположился и потянул мощный удар метров с 30. Своя пушка нашлась и у загребцев. Дувняк с дальней дистанции проверил реакцию Бущана.

Парочка острых рейдов киевлян в полуфланги, хорваты успевают заблокировать. Кулач финтит и отдает, Кравченко не распорядился моментом, как хотелось бы. На последних секундах Динамо сравняло счет по ударам (11:11), закрепив преимущество в количестве попаданий в створ ворот (6:4). Кулач красиво подрезал головой подачу Андриевского, но вратарь парировал. Матч упущенных возможностей для Динамо Киев. Можно и нужно было побеждать. По сути, сами подарили сопернику ничью. Как вариант для оправдания – слишком много сил почти этот же состав потратил в Дортмунде 48 часов назад.