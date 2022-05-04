Динамо продолжает турне без сборников – киевляне объявили о матче с чемпионом Эстонии
Отъезд сборников не помешает благотворительной миссии Динамо.
Динамо на своем официальном Telegram-канале объявило о договоренности с эстонской Левадией по поводу товарищеской встречи.
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Поединок, запланированный на 13 мая, состоится в Таллинне. Начало игры в 19:00. До этого времени в расположении команды не останется сборников, которые должны отправиться в расположение сборной Украины на сборы.
Добавим, что Динамо во время благотворительного турне сыграло с Легией, Галатасараем, Клужем, Боруссией Д и Динамо Загреб. Сегодня киевляне встретятся с Базелем, начало встречи в 20:00.
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