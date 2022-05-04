Динамо сыграет еще один благотворительный поединок / фото из открытых источников

Динамо на своем официальном Telegram-канале объявило о договоренности с эстонской Левадией по поводу товарищеской встречи.

Динамо отчиталось о заработанных средствах во время благотворительного турне – остался последний матч

Поединок, запланированный на 13 мая, состоится в Таллинне. Начало игры в 19:00. До этого времени в расположении команды не останется сборников, которые должны отправиться в расположение сборной Украины на сборы.

Добавим, что Динамо во время благотворительного турне сыграло с Легией, Галатасараем, Клужем, Боруссией Д и Динамо Загреб. Сегодня киевляне встретятся с Базелем, начало встречи в 20:00.

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