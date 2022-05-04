Базель приймає Динамо. Благодійний матч спрямований на збір допомоги постраждалим у війні, яку Росія розв'язала проти мирної України.

Кияни у квітні провели спаринги проти Легії, Галатасарая, ЧФР Клуж, Борусії Д та Динамо Загреб. Травневу ж програму благодійного турне відкриває поєдинок проти Базеля. Він стартує о 20:00 на найбільшому швейцарському стадіоні – 38-тисячному Санкт-Якоб Парку.

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Зустріч проти "червоно-синіх", які на внутрішній арені йдуть другими й втратили шанси на чемпіонство, буде останньою для київських гравців збірної України. Вони завтра, 5 травня, вирушать у Словенію до Олександра Петракова для підготовки до матчу плей-офф відбору проти Шотландії. Решта футболістів турне з Луческу продовжать.

Благодійний поєдинок Динамо – Базель наживо можна переглянути по телебаченню на каналах 2+2, 1+1 International, Динамо Київ TV або ж онлайн на офіційному YouTube-каналі киян.

Стартовий склад Динамо: Бущан – Караваєв, Забарний, Сирота, Дубінчак – Сидорчук (К), Шапаренко, Буяльський, Кравченко, Ванат – Бєсєдін.

Запасні: Бойко, Нещерет, Попов, Бурда, Шепелєв, Вівчаренко, Андрієвський, Гармаш, Волошин, Боль, Бражко, Антюх.

Стартовий склад Базеля: Гебхардт – Джига, Касамі, Салаї, Малес, Лопез, Ндойє, Петретта, Паласіос, Чіпперфілд, Хайдарі.

Запасні: Таварес, Джака, Фернандес, Ніколич, Каттербах, Еспозіто, Павлович, Фрей, Пелмард, Бюргер.

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