Чемпионат Германии 2020/21, 26-й тур

Бавария – Штутгарт – 4:0

Голы: Левандовски, 18, 23, 39, Гнабри, 22

Удаления: Девис, 12

Айнтрахт – Унион Берлин – 5:2

Голы: Силва, 2, 41, Андрих, 35 (автогол), Костич, 39, Чендлер, 90+2 – Крузе, 7, 45+3

Кельн – Борусия Д – 2:2

Голы: Дуда, 35, Якобс, 65 – Холанд, 3, 90

Вердер – Вольфсбург – 1:2

Голы: Мёвальд, 45 – Сарджент, 9 (автогол), Вегхорст, 42

Бавария после вчерашней победы РБ Лейпцига имела отрыв от второго места всего в одно очко, поэтому необходимо было восстанавливать гандикап в четыре. Правда, соперник был сложным – Штутгарт шел восьмым в таблице и дал бой в матче первого круга, а Боруссию Д вообще громил на выезде. Вот и поединок в Мюнхене пошел не по плану подопечных Ханси Флика – уже на 12-й минуте "рекордмайстера" остались в меньшинстве из-за фола Альфонсо Дэвиса. Этим Штутгарт разбудил зверя.

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Уже на 18-й минуте Левандовски забил первый гол, замкнув прострел Гнабри на линию вратарской, а на 22-й Серж добавил к ассисту забитый мяч, расстреляв ворота в результате красивой комбинации в штрафной. Через минуту Левандовски эффектным ударом головой с подачи Мюллера довел дело до разгрома, а на 39-й поляк обокрал защитника и оформил хет-трик – 4:0! И это в меньшинстве! Второй тайм превратился в формальность и завершился без голов.

Айнтрахт, который шел на четвертой позиции, принимал Унион. Осечку допускать нельзя, ведь франкфуртцы и так не выиграли в трех последних турах, а Дортмунд шел в двух очках позади. "Орлы" настроились и открыли счет уже на 2-й минуте – Костич ворвался на левый край штрафной и покатил во вратарскую под замыкание Силве в пустые ворота.

Берлинцы отыгрались уже на 7-й усилиями Крузе, которому удалось попасть в дальний угол метров с 16-ти после прорыва Райерсона с неодзнозначним стыком на фланге. 1:1! Впрочем, на 35-й минуте гости сами себя похоронили – Андрих при передаче на собственного голкипера не заметил его отсутствия в рамке, забив курьезный автогол с дальней дистанции. Айнтрахт тут же добил Унион: на 39-й Костич и Силва раскатали контратаку с голом Филиппа в пустые ворота, а на 39-й Андре ворвался на правый край штрафной и пробил под ближнюю штангу – 4:1!

Правда, уже в компенсированное время Крузе отыграл один мяч, шикарным ударом головой замкнув подачу Фридриха. 4:2. Во втором же тайме голов не забивали до компенсированного времени, когда отлмчмлся свежий Чендлер. 5:2! Айнтрахт празднует победу.

Боруссии, таким образом, нельзя было допускать осечку с Кельном, да и реванш за поражение в Дортмунде необходимо было взять. С этим пониманием "пчелы" блестяще начали встречу, открыв счет уже на 3-й минуте усилиями Холланда – Эрлинг принял заброс из глубины, вошел на правый край штрафной и прошил Хорна.

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Впрочем, к середине первого тайма гости расслабились, а Кельн провел несколько хороших атак. Наконец, на 35-й минуте все завершилось игрой рукой в ​​исполнении Беллингема и пенальти, который реализовал Дуда. 1:1.

На перерыв команды ушли с ничейным счетом. Казалось, что Боруссия все равно заберет свои три очка, однако на 65-й минуте "козлы" взяли и забили второй гол – это Якобс воспользовался ошибкой Менье, вырвавшись один на один с голкипером. 2:1! Впрочем, "пчелы" сумели спастись благодаря прострелу с правого фланга на линию вратарской. Его замкнул Холланд, установив окончательный счет встречи – 2:2.

Вердер в родных стенах принимал Вольфсбург, забив уже на 9-й минуте – это Сарджент ударом головой перебросил голкипера. К сожалению, голкипер играл за его же команду, поэтому "волки" вышли вперед. На 42-й же минут Вегхорст удвоил преимущество гостей, реализовав выход один на один с Павленкой. 0:2.

Вердер отыграл один мяч перед свистком на перерыв усилиями Мёвальда, которому удалось расстрелять ворота после отскока. 1:2! К сожалению, этот гол оказался последним во встрече. Вольфсбург празднует выездную победу.

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