Нападающий Баварии Роберт Левандовски не оставит свою национальную команду без помощи в матчах отбора к ЧМ-2022.

Участие Левандовски, как и Кшиштофа Пйонтека, в матче против сборной Англии было под большим вопросом, поскольку правительство Германии ввел обязательный двухнедельный карантин для всех, кто покидал пределы страны и посещал зону риска.

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Впрочем, после длительных переговоров президента Польской футбольной федерации с немецкими властями, канцлер Германии Ангела Меркель позволила игрокам отправиться в расположение сборной, сообщает Przegladsportowy.

Главным аргументом стал санитарный режим, которого будут придерживаться футболисты: их транспорт будет проходить через специальный "коридор", в котором они будут изолированы от внешнего мира, а также они будут сдавать тесты на коронавирус каждые несколько дней.

К слову, Польша сыграет с Венгрией (25 марта), Андоррой (28 марта) и Англией (31 марта) в матчах отбора к ЧМ-2022.

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