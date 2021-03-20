Чемпіонат Німеччини 2020/21, 26-й тур

Баварія – Штутгарт – 4:0

Голи: Лєвандовскі, 18, 23, 39, Гнабрі, 22

Вилучення: Девіс, 12

Айнтрахт – Уніон Берлін – 5:2

Голи: Сілва, 2, 41, Андріх, 35 (автогол), Костіч, 39, Чендлер, 90+2 – Крузе, 7, 45+3

Кельн – Борусія Д – 2:2

Голи: Дуда, 35, Якобс, 65 – Холанд, 3, 90

Вердер – Вольфсбург – 1:2

Голи: Мьовальд, 45 – Сарджент, 9 (автогол), Вегхорст, 42

Баварія після вчорашньої перемоги РБ Лейпцига мала відрив від другого місця всього в одне очко, тож необхідно було відновлювати гандикап у чотири. Щоправда, суперник був складним – Штутгарт йшов восьмим у таблиці й дав бій у матчі першого кола, а Борусію Д громив на виїзді. Ось і поєдинок у Мюнхені пішов не за планом підопічних Хансі Фліка – вже на 12-й хвилині "рекордмайстери" залишились у меншості через фол Альфонсо Девіса. Цим Штутгарт пробудив звіра.

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Вже на 18-й хвилині Лєвандовскі забив перший гол, замкнувши простріл Гнабрі на лінію воротарського, а на 22-й Серж додав до асисту забитий м'яч, розстрілявши ворота внаслідок красивої комбінації в штрафному. Ще за хвилину Лєвандовскі ефектним ударом головою з подачі Мюллера довів справу до розгрому, а на 39-й поляк обікрав захисника й оформив хет-трик – 4:0! І це у меншості! Другий тайм перетворився на формальність і завершився без голів.

Айнтрахт, який йшов на четвертій позиції, приймав Уніон. Осічку допускати не можна було, адже франкфуртці і так не виграли у трьох останніх турах, а Дортмунд йшов у двох очках позаду. "Орли" налаштувалися й відкрили рахунок вже на 2-й хвилині – Костіч увірвався на лівий край штрафного та покотив у воротарський під замикання Сілві в порожні ворота.

Берлінці відігралися вже на 7-й зусиллями Крузе, якому вдалося влучити у дальній кут метрів з 16-ти після прориву Райєрсона з неоднозначним стиком на фланзі. 1:1! Втім, на 35-й хвилині гості самі ж себе й поховали – Андріх при передачі на власного голкіпера не помітив його відсутності в рамці, забивши курйозний автогол з дальньої дистанції. Айнтрахт тут же добив Уніон: на 39-й Костіч та Сілва розкатали контратаку з голом Філіппа у порожні ворота, а на 39-й Андре увірвався на правий край штрафного й пробив під ближню стійку – 4:1!

Щоправда, вже у компенсований час Крузе відіграв один м'яч, шикарним ударом головою замкнувши подачу Фрідріха. 4:2. В другому ж таймі голів не забивали аж до компенсованого часу, коли забив свіжий Чендлер. 5:2! Айнтрахт святкує перемогу.

Борусії, таким чином, не можна було допускати осічку з Кельном, та і реванш за поразки в Дортмунді необхідно було взяти. З цим розумінням "бджоли" блискуче розпочали зустріч, відкривши рахунок вже на 3-й хвилині зусиллями Холанда – Ерлінг прийняв закидання з глибини, увійшов на правий край карного майданчика та прошив Хорна.

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Втім, до середини першого тайму гості розслабились, а Кельн провів кілька хороших атак. Зрештою, на 35-й хвилині все завершилось грою рукою у виконанні Беллінгема та пенальті, який реалізував Дуда. 1:1.

На перерву команди пішли з нічийним рахунком. Здавалося, що Борусія все одно забере свої три очки, однак на 65-й хвилині "цапи" взяли та й забили другий гол – це Якобс скористався помилкою Меньє, вирвавшись віч-на-віч з голкіпером. 2:1! Втім, "бджоли" таки зуміли врятуватись завдяки прострілу з правого флангу на лінію воротарського. Його замкнув Холанд, встановивши остаточний рахунок зустрічі – 2:2. Таким чином, Борусія відпустила зону ЛЧ на чотири очки.

Вердер у рідних стінах приймав Вольфсбург, забивши вже на 9-й хвилині – це Сарджент ударом головою перекинув голкіпера. На жаль, голкіпер грав за його ж команду, тож "вовки" вийшли вперед. На 42-й же хвилин Вегхорст подвоїв перевагу гостей, реалізувавши вихід сам на сам із Павленкою. 0:2.

Вердер відіграв один м'яч перед свистком на перерву зусиллями Мьовальда, якому вдалося розстріляти ворота після відскоку. 1:2! На жаль, цей гол виявився останнім у зустрічі. Вольфсбург святкує виїзну перемогу.

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