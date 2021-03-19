После завершения нынешнего сезона к Боруссии присоединится защитник ПСЖ Сумаила Кулибали. Футболист уже подписал с дортмундцами долгосрочный контракт, сообщает официальный сайт "шмелей".

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Отмечается, что 17-летний футболист считается одним из самых перспективных выпускников академии ПСЖ. Кулибали выступает на позиции центрального защитника и пока не дебютировал на профессиональном уровне, но регулярно тренировался с первой командой парижан в течение сезона.

"Я с нетерпением жду возможности играть за команду с такой историей. Я благодарен ПСЖ, но, думаю, что такой шаг сейчас лучший для моей карьеры. После разговора с представителями Боруссии я сразу понял, что это именно тот клуб, который мне нужен", – заявил Кулибали.

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