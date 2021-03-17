Призрак первого матча повлиял на команды

Три недели назад подопечные Ханси Флика одержали убедительную победу в логове "орлов". Хозяева Стадио Олимпико уступили со счетом 1:4. Между прочим, это была первая очная встреча команд в официальных матчах. Лацио нужно было забивать минимум четыре мяча на Альянц Арене, чтобы рассчитывать на выход в следующую стадию. Симоне Индзаги решил делать это без Чиро Иммобиле, оставив лучшего бомбардира на скамейке запасных.

Мюнхенцы прекрасно осознавали силу преимущества, добытого в Риме. Поэтому тренерский штаб Баварии не упустил момент дать отдохнуть нескольким лидерам. В частности, Мануэль Нойер вообще оказался вне заявки, а Альфонсо Дэвис начал на скамейке запасных. Интересно, что в воротах хозяев место занял Александер Нюбель. Не так давно немецкая пресса сообщила, что экс-голкипер Шальке недоволен своим положением и уже летом настроен покинуть Мюнхен.

Такие перестановки немного помогли гостям. Первые 20 минут матча прошли в обоюдной борьбе. Почти без прицельных ударов и почти без острых моментов. Казалось, Лацио должен был сделать ставку на быстрый мяч, а еще лучше – два. Возможно, этого и ожидала Бавария, поэтому не смогла оперативно подстроиться под вялый темп поединка. Не было и фирменного давления на чужой половине поля. Это и понятно – никто не будет тратить лишние усилия тогда, когда в этом нет никакой необходимости.

Гол разбудил Баварию

Забитый мяч Баварии выглядел очень нелогично. Как принято говорить, Лацио привез себе проблемы на ровном месте. Все началось с активности двух французов. Коман протянул мяч на дриблинге и отпасовал на Павара. Бенджамен попытался подать – удалось заработать угловой. При подаче Мурики, вышедший вместо Иммобиле, завалил Горецку в пределах штрафной – пенальти. К точке подошел Роберт Левандовски. Поляк уверенно развел мяч и голкипера по разным углам и довел счет своих голов в текущем розыгрыше до пяти.

Парадоксально, но это придало мотивации именно хозяевам. Математически для Лацио ничего не изменилось. Нужно было забить все те же четыре мяча. Однако психологически "орлы" были совершенно не готовы на чудо. И кто был бы готов? Бавария никогда не пропускала столько в домашних матчах ЛЧ. А вот забить больше – запросто. Подопечные Ханси Флика попытались еще больше добить раненого соперника. Чуть больше скорости, чуть интенсивнее прессинг в последней трети поле – и моменты посыпались. Опасно пробивал Киммих, а затем перспективный штрафной исполнял Левандовски, но не смог перебросить стенку.

Лацио до перерыва так и не оправился. За первые 15 минут игры гости трижды беспокоили Нюбеля (один из этих ударов летел в створ), а дальше – тишина. Бавария не сильно и препятствовала действиям соперника, но команда Симоне Индзаги – это вовсе не про позиционную атаку. Завершение тайма добавило еще больше головной боли. Мохамед Фарес в середине поля столкнулся с Лероем Сане и встать уже не смог. На поле появились медики, а Лулич начал активно разминаться. На этом команды и отправились в раздевалки.

Пауза, которая убила вспышку активности

После перерыва тренеры сделали по замене. У Лацио вышел упомянутый выше Лулич, а Ханси Флик бросил в бой Никласа Зюле, сняв Боатенга. Не имея особой турнирной мотивации, мюнхенцы начали работать на личную статистику. Прежде всего, на своего главного бомбардира. Уже на 3-й минуте второго тайма Левандовски был близок к дублю – мяч после мощного удара уже из пределов вратарской попал в Сане. Вскоре Роберт бил с линии штрафной. На этот раз внимательнее сыграли защитники.

После стартовой активности Бавария на некоторое время отдала владение Лацио. Выжать дивидендов из этого "орлы" не смогли, зато случилась еще одна потеря. На этот раз Лаццари ​​столкнулся с Гнабри и не смог продолжить матч. Симоне Индзаги пришлось делать вторую вынужденную замену. В таких условиях не приходится думать об активных действиях в атаке. План римлян, каким бы он ни был, оказался разрушенным. Ситуация на поле вовсе не намекала, что был предыдущий матч, а в сегодняшнем уже удалось забить. Лацио перешел к обороне низким блоком без давления на защитников соперника при построении атак.

Бавария перестроилась. Дэвис заменил Горецку, и Алаба переместился на любимое место в полузащите. Реактивный Альфонсо сразу попытался выполнить фирменный рейд левым флангом, но остановился в частоколе ног на входе в штрафную. Вслед Левандовски испытал удачу, пробив из зоны полукруга. Мяч попал в штангу, а затем в спину Пепе Рейны, однако в ворота не закатился. Это была последняя попытка поляка, который уступил место на поле Шупо-Мотингу.

Концовка, веселее всего матча

Когда не идет команда игра, нужно делать ставку на индивидуальные действия. Похоже, именно так подумал Хоакин Корреа. Аргентинец совершил прорыв из центра поля в чужую штрафную, но пробил прямо в Нюбела. Оказалось, что там еще и офсайд был. Зато ответ был разительным и без нарушений правил. Киммих, Алаба и Шупо-Мотинг разогнали классную трехходовку. Камерунец забил одним из первых касаний после выхода на замену, а результативный пас исполнил австриец.

Только после этого Лацио начал играть раскованно. Терять уже было нечего, а пять замен Флика лишили Баварию монолитности. Хотя гол пришел с не такого уж и очевидного момента. Перрейра выполнил подачу со штрафного. Гиганты Зюле и Алаба проспали рывок Пароло за свои спины, а Марко с линии вратарской отправил мяч между ног Нюбелю. Это не стало последней вспышкой гостей. Они забрали мяч под свой контроль, чем заставили Баварию обороняться очень низко. Столько моментов у ворот мюнхенцев не было за все предыдущие 75 минут!

В итоге на последних минутах команды вообще перестали думать о защите. На атаку нужно отвечать атакой! Правда, у Баварию она вышла значительно острее. Сане классным пасом вывел на удар Гнабри, а Серж из убойной позиции не смог попасть в ближний угол. Финальный свисток зафиксировал победу Баварии со счетом 2:1. Действующий обладатель Лиги чемпионов шагает в четвертьфинал.