Барселону и Баварию обошел сенсационный победитель – опубликован рейтинг посещаемости стадионов
Аргентинский клуб Ривер Плейт обошел европейские гранды по числу болельщиков на трибунах.
Издание Ole опубликовало данные по посещаемости домашних арен клубов. Ривер Плейт сенсационно обошел всех европейских грандов.
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По данным, в 2023 году в среднем игры аргентинского клуба посетили 84 567 зрителей. Матчи Барселоны на стадионе посмотрели 83 273 болельщика. Замыкают четверку два представителя немецкого чемпионата. Боруссия Д собирает в среднем 81 312 зрителей, а Бавария – 75 003.
Реал в этом рейтинге не представлен, поскольку в 2023 году Сантьяго Бернабеу находился еще на реконструкции, поэтому часть трибун была закрыта, отсюда и падение посещаемости.
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