Издание Ole опубликовало данные по посещаемости домашних арен клубов. Ривер Плейт сенсационно обошел всех европейских грандов.

Легенда Арсенала и Барселоны лишили футбола – его дисквалификация распространилась на весь мир

По данным, в 2023 году в среднем игры аргентинского клуба посетили 84 567 зрителей. Матчи Барселоны на стадионе посмотрели 83 273 болельщика. Замыкают четверку два представителя немецкого чемпионата. Боруссия Д собирает в среднем 81 312 зрителей, а Бавария – 75 003.

Реал в этом рейтинге не представлен, поскольку в 2023 году Сантьяго Бернабеу находился еще на реконструкции, поэтому часть трибун была закрыта, отсюда и падение посещаемости.

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