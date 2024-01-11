Баварія погодила зі "шпорами" трансфер Еріка Дайєра. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, німецький клуб заплатить за захисника Тоттенхема 4 млн євро.

Барселону та Баварію обійшов сенсаційний переможець – опубліковано рейтинг відвідуваності стадіонів

Зазначається, що Дайєр домовився також з мюнхенцями про умови особистого контракту. Захисник провів розмову з наставником Баварії Томасом Тухелем. Сьогодні, 11 січня, Дайєр має пройти медобстеження в Мюнхені. Раніше повідомлялось, що гравець підпише контракт з чинним чемпіоном Німеччини до 2025 року.

Ерік Дайєр приєднався до Тоттенхема у 2014 році, перейшовши зі Спортінга. Загалом за "шпор" захисник зіграв 364 матчі у всіх турнірах. В його активі 13 голів та 12 результативних передач.

Єдиний фінал, який перегравали: як Баварія вперше стала найкращою у Європі