Баварія завершує трансфер легенди Тоттенхема за копійки
Захисник Тоттенхема Ерік Дайєр готується змінити клубну прописку.
Баварія погодила зі "шпорами" трансфер Еріка Дайєра. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, німецький клуб заплатить за захисника Тоттенхема 4 млн євро.
Барселону та Баварію обійшов сенсаційний переможець – опубліковано рейтинг відвідуваності стадіонів
Зазначається, що Дайєр домовився також з мюнхенцями про умови особистого контракту. Захисник провів розмову з наставником Баварії Томасом Тухелем. Сьогодні, 11 січня, Дайєр має пройти медобстеження в Мюнхені. Раніше повідомлялось, що гравець підпише контракт з чинним чемпіоном Німеччини до 2025 року.
Ерік Дайєр приєднався до Тоттенхема у 2014 році, перейшовши зі Спортінга. Загалом за "шпор" захисник зіграв 364 матчі у всіх турнірах. В його активі 13 голів та 12 результативних передач.
Єдиний фінал, який перегравали: як Баварія вперше стала найкращою у Європі