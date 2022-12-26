Бавария включилась в борьбу за трансферную цель Шахтера – Барса, Реал и другие гранды в конкурентах
Мюнхенский коллектив тоже положил глаз на форварда Ривер Плейт Хулиана Альвареса.
Бавария проявляет интерес к нападающему Ривер Плейт и сборной Аргентины, сообщил журналист Эрнан Кастильо в эфире Twitch.
Манчестер Юнайтед нацелился на аргентинского форварда – игроком также интересуется Шахтер
Главным конкурентом мюнхенцев будет Манчестер Юнайтед, который уже сделал клубу предложение по трансферу Хулиана. Также за Альваресом следят Барселона, Интер, Реал, Милан и Шахтер. Роберто Де Дзерби даже подтвердил заинтересованность.
Сейчас 21-летний форвард является лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины с 18-ю голами. Его контракт с Ривером Плейтом завершается в конце 2022 года.
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