Бавария проявляет интерес к нападающему Ривер Плейт и сборной Аргентины, сообщил журналист Эрнан Кастильо в эфире Twitch.

Манчестер Юнайтед нацелился на аргентинского форварда – игроком также интересуется Шахтер

Главным конкурентом мюнхенцев будет Манчестер Юнайтед, который уже сделал клубу предложение по трансферу Хулиана. Также за Альваресом следят Барселона, Интер, Реал, Милан и Шахтер. Роберто Де Дзерби даже подтвердил заинтересованность .

Сейчас 21-летний форвард является лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины с 18-ю голами. Его контракт с Ривером Плейтом завершается в конце 2022 года.

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