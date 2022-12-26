Мюнхенський колектив теж поклав око на форварда Рівер Плейт Хуліана Альвареса.

Баварія проявляє інтерес до нападника Рівер Плейт та збірної Аргентини, повідомив журналіст Ернан Кастільйо в ефірі Twitch.

Манчестер Юнайтед націлився на аргентинського форварда – гравцем також цікавиться Шахтар

Головним конкурентом мюнхенців буде Манчестер Юнайтед, який вже зробив клубу пропозицію щодо трансферу Хуліана. Також за Альваресом стежать Барселона, Інтер, Реал, Мілан та Шахтар. Роберто Де Дзербі навіть підтвердив зацікавленість.

Зараз 21-річний форвард є найкращим бомбардиром чемпіонату Аргентини з 18-ма голами. Його контракт з Рівер Плейт завершується наприкінці 2022 року.

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