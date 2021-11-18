Нападник аргентинського Рівер Плейт Хуліан Альварес справді перебуває на радарах донецького Шахтаря. За словами головного тренера "гірників" Роберто Де Дзербі, трансфер міг відбутися ще влітку.

"Ми вже в липні думали про Альвареса, однак не взяли його, тому що зробили інші висновки. Зараз намагаємося закінчити якнайкраще першу частину сезону, грати у футбол добре, і навіть краще.

Реал складе конкуренцію Шахтарю в боротьбі за найкращого бомбардира чемпіонату Аргентини

Прагнемо виграти шість матчів, а потім побачимо, що робити в січні на трансферному ринку. Іноді за наявності бажання поліпшити команду є ризик зробити гірше. Ми маємо хірургічно обрати найкраще рішення для клубу", – цитує італійця офіційний сайт клубу.

До слова, в сезоні-2021 Хуліан Альварес провів 16 матчів у Прімері, в яких забив 15 м'ячів. Інтерес до нього також проявляють Мілан і мадридський Реал.

Фонсека безробітний: чи чекають його у Шахтарі, російський напрямок і несподівана причина кар'єрного фіаско