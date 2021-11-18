Де Дзербі підтвердив інтерес Шахтаря до форварда збірної Аргентини
Нападник аргентинського Рівер Плейт Хуліан Альварес справді перебуває на радарах донецького Шахтаря. За словами головного тренера "гірників" Роберто Де Дзербі, трансфер міг відбутися ще влітку.
"Ми вже в липні думали про Альвареса, однак не взяли його, тому що зробили інші висновки. Зараз намагаємося закінчити якнайкраще першу частину сезону, грати у футбол добре, і навіть краще.
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Прагнемо виграти шість матчів, а потім побачимо, що робити в січні на трансферному ринку. Іноді за наявності бажання поліпшити команду є ризик зробити гірше. Ми маємо хірургічно обрати найкраще рішення для клубу", – цитує італійця офіційний сайт клубу.
До слова, в сезоні-2021 Хуліан Альварес провів 16 матчів у Прімері, в яких забив 15 м'ячів. Інтерес до нього також проявляють Мілан і мадридський Реал.
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