Манчестер Юнайтед нацелился на аргентинского форварда – игроком также интересуется Шахтер
09:32 - Читати українською
Нападающий Ривер Плейт Хулиан Альварес пользуется популярностью среди европейских грандов.
Представители "красных дьяволов" уже контактировали с аргентинским форвардом Хулианом Альваресом по поводу возможного трансфера, сообщает Manchester Evening News.
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Ранее наставник Шахтера Роберто Де Дзерби признался, что "горняки" также интересуются аргентинским нападающим Ривер Плейт.
В минувшем сезоне чемпионата Аргентины Альварес провел 16 матчей, в которых забил 15 мячей. Интерес к нему также проявляют Милан и мадридский Реал.
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