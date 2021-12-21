Представители "красных дьяволов" уже контактировали с аргентинским форвардом Хулианом Альваресом по поводу возможного трансфера, сообщает Manchester Evening News.

Барселона присоединилась к борьбе за трансферную цель Шахтера

Ранее наставник Шахтера Роберто Де Дзерби признался, что "горняки" также интересуются аргентинским нападающим Ривер Плейт.

В минувшем сезоне чемпионата Аргентины Альварес провел 16 матчей, в которых забил 15 мячей. Интерес к нему также проявляют Милан и мадридский Реал.

Шахтар закінчив: ротація Де Дзербі, пасивність в обороні та сором за уболівальників – розставляємо крапки над "і"