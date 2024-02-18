Бавария приняла решение относительно будущего Тухеля
Исполнительный директор Баварии Ян-Кристиан Дрессен высказался относительно судьбы Томаса Тухеля после провала.
32’ Такума Асано
44’ Кевен Шлоттербек
78’ Кевин Штогер
Джамал Мусиала 14’
Дайот Упамекано 78’
Харри Кейн 87’
14’ Джамал Мусиала
32’ Такума Асано
44’ Кевен Шлоттербек
78’ Кевин Штогер
78’ Дайот Упамекано
87’ Харри Кейн
"Я чувствую себя дерьмом. Сегодняшний менталитет победил качество. Я не верю в ужасные заявления тренера. Это не та проблема, с которой мы сейчас имеем дело.
Тухель оправдался за очередное поражение – тренер Баварии признался, верит ли в победу в Бундеслиге
Будет ли Тухель все еще на своем посту на следующей неделе? Конечно", – цитирует Дрессена журналист Патрик Штрассер.
Напомним, что Бавария проиграла Бохуму 2:3 в 22 туре Бундеслиги. Мюнхенцы расположились на второй строчке с 50 баллами.
Бавария уступила аутсайдеру Бундеслиги, потерпев 3-е поражение подряд – Упамекано привез пенальти, Кейн не стал героем
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter