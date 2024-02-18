"Я чувствую себя дерьмом. Сегодняшний менталитет победил качество. Я не верю в ужасные заявления тренера. Это не та проблема, с которой мы сейчас имеем дело.

Тухель оправдался за очередное поражение – тренер Баварии признался, верит ли в победу в Бундеслиге

Будет ли Тухель все еще на своем посту на следующей неделе? Конечно", – цитирует Дрессена журналист Патрик Штрассер.

Напомним, что Бавария проиграла Бохуму 2:3 в 22 туре Бундеслиги. Мюнхенцы расположились на второй строчке с 50 баллами.

Бавария уступила аутсайдеру Бундеслиги, потерпев 3-е поражение подряд – Упамекано привез пенальти, Кейн не стал героем