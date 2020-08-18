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Бавария уволила тренера из-за проявлений расизма

16:42 - Читати українською
Бавария уволила тренера из-за проявлений расизма
Бавария уволила тренера из-за проявлений расизма / фото иллюстративное

Мюнхенская Бавария прекратила сотрудничество с тренером академии, подозреваемым в расистском отношении к игрокам.

Контракт тренера, имя которого не называется, был расторгнут "по взаимному согласию сторон", говорится в заявлении пресс-службы действующих чемпионов Бундеслиги.

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По информации немецких СМИ, уволенный тренер обвиняется в расистских и других дискриминационных комментариях – по признаку цвета кожи, национальности, религии и сексуальной ориентации. Сообщается, что сначала специалист отрицал свою вину, но позже признал ее.

По данным немецкого еженедельника Der Spiegel, уволенный тренер работал в Баварии с 2003 года, а с 2006 года руководил детскими и юношескими командами.

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