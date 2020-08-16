"Фермери" знищили еліту в Лізі чемпіонів і зробили собі яскраву рекламу – допоміг коронавірус?

Німці та французи розірвали цьогорічну Лігу чемпіонів, окупувавши всі 4 місця у півфіналах. З'ясовуємо, як Бундесліга та Ліга 1 з допомогою коронавірусу засвітили свої візитівки на весь континент.

У європейському футболі є вираз farmers league – ліга фермерів. Або ж "колгоспна ліга", якщо адаптувати під український наратив. От тільки в нас так можуть назвати першості Молдови, Казахстану чи Македонії, а на заході Європи все строгіше.

Вболівальники елітних ліг (особливо АПЛ) використовують це клеймо для чемпіонатів, які, на їхню думку, несправедливо входять у топ-5. Та для англійців взагалі не існує топ-5 – як можна суперконкурентну АПЛ рівняти до "фермерів"?!

Найбільше дістається французькій Лізі 1 з її напівпорожніми стадіонами, сірими командами та слабкими виступами в єврокубках. Рідше насміхаються з Бундесліги, де традиції та переповнені арени, але один незмінний чемпіон, з яким ніхто не може конкурувати.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

І що ми маємо в цьому сезоні? Вперше в історії Ліги чемпіонів півфінали пройдуть без команд з Англії, Іспанії та Італії. Вперше в історії у півфінал вийшли дві французькі команди (дві німецькі – вдруге в історії). І грець з Баварією та ПСЖ, але ж до цієї стадії добралися РБ Лейпциг і Ліон. Виправдати все кризою історичних грандів не можна. Барселона? Ок. Ювентус? Нууу, нехай. Однак всі інші квітнуть і пахнуть.

Кіліан Мбаппе вирішив потролити скептиків і після перемоги Ліона назвав їх у Twitter клоунами.

Виникає логічне запитання – це просто божевільний 2020-й, чи настав час забути клеймо farmers league? Варто визнати, що коронавірус – дійсно головна причина такого складу півфіналів. І не стільки сам коронавірус, а те, як футбол у різних країнах впорався з пандемією.

Французи закрили свій чемпіонат і залишили команди без офіційних матчів на 5 місяців. Ідіотське рішення, яке виправдати складно, але воно посприяло прориву ПСЖ і Ліона в Лізі чемпіонів. Команди відпочили (аж занадто), потім провели повноцінну підготовку та свіжими підійшли до догравання єврокубків.

Німці на іншому полюсі адекватності. Вони оцінили всі ризики, склали чіткий план і першими ще в травні вийшли з карантину, давши майстер-клас усій Європі. Бундеслігу дограли в червні, команди отримали повноцінну відпустку, після чого з новими силами готувалися до Ліги чемпіонів.

Перед відновленням ЛЧ ніхто не міг передбачити, що буде важливішим: тонус англійців, іспанців та італійців завдяки ігровій практиці до кінця липня, чи свіжість футболістів, яку мали представники Ліги 1 і Бундесліги. Вже зараз можна стверджувати, що друге.

На клас ПСЖ наклалася краща готовність, ніж в Аталанти. РБ Лейпциг перебігав Атлетіко. Ліон витерпів 180 хвилин проти Манчестер Сіті та Ювентуса. Звичайно, в кожній з цих дуелей були й інші аспекти успіху переможців (у тій же Лізі Європи всі німці безславно вилетіли), але фізична форма футболістів далася взнаки.

Юліан Нагельсманн перехитрив Дієго Сімеоне, але гібридна схема зі зміною позицій на правому фланзі могла зіграти в інший бік, якби "матрацники" швидше реагували в перехідних стадіях, а концентрація "биків" впала через виснаження двомісячним марафоном. Можливо, навіть Баварія не летіла б на таких вишуканих крилах, якби все літо топтала поля Бундесліги.

ПСЖ грав очевидно краще за Аталанту, але в рівних кондиціях партнери Маліновського підсіли б на півгодини пізніше та мали б більше шансів вистояти. Гвардіола знову перемудрував, Ювентус Саррі викликає сльози, але Руді Гарсія мав задосить часу в спокійних умовах підготуватися, награвши оптимальний склад і схему. Також не забуваємо про одноматчевий формат плей-офф, який дуже допоміг Ліону.

Повертаємося до питання "колгоспних чемпіонатів". Ліга 1 і Бундесліга тимчасово викреслили лише один важливий пункт – слабкі результати на міжнародній арені. Глобально ієрархія в європейському футболі не змінилася і не може змінитися за сезон. Франція залишається далеко позаду навіть Німеччини (зрештою, дострокове завершення сезону – кошмарне рішення, якого інші топ-ліги не допустили), а Німеччина за популярністю не може дотягнутися до Серії А, Прімери та АПЛ.

Втім, "фермери" цією Лігою чемпіонів зробили великий крок вперед (Бундесліга ще отримала дивіденди від раннього виходу з карантину). Популярність чемпіонату насамперед залежить не від кількості команд, які борються за титул, а від сили та успіхів тамтешніх колективів у єврокубках. Ліга 1 і Бундесліга на задвірках не через чергові титули ПСЖ і Баварії, а через відсутність вітрини. Вони не стануть попсою, просто якщо там щороку змінюватиметься чемпіон, а в Європі буде провал за провалом. Як минулого року, коли клуби АПЛ вщент розбили Баварію, Дортмунд і Шальке.

Вперше за 7 років у півфінал Ліги чемпіонів з Бундесліги вийшов хтось, крім Баварії. І не просто хтось, а дуже симпатичний РБ Лейпциг. "Биків" не люблять у Німеччині, однак вони несуть німецький футбол у світ. Бундесліга – хаб цікавих молодих тренерів. Всі про це чули, але мало хто звертав увагу. А тут найяскравіший з них – Юліан Нагельсманн – начисто переграє великого Дієго Сімеоне у чвертьфіналі ЛЧ. На очах десятків мільйонів. Як не продовжити стежити за ним у новому сезоні? Та й взагалі – 3 німецькі фахівці в 1/2.

Сама Баварія після 2013-го жодного разу не була у фіналі Ліги чемпіонів, а в останні роки демонструвала сіру гру. З весни долітали чутки, що якийсь там новий тренер поставив мюнхенцям фантастичний футбол і розносив усіх. "Але ж то Бундесліга, з ким там грати". А от 7:1 проти Челсі та 8:2 проти Барселони – інша справа. Нейтральні вболівальники отримали задоволення від високого пресингу, руху Мюллєра та передач Тьягу. І захочуть отримати таке задоволення наступного сезону.

На що дивитися в Лізі 1, якщо навіть ПСЖ не може пройти перший раунд плей-офф Ліги чемпіонів? Тепер парижани за крок від фіналу, а на своєму шляху здолали Реал, Дортмунд і Аталанту. Вже й можна поцікавитися, що придумує з Неймаром і Мбаппе Томас Тухель, чи не так? А оригінального в його ідеях багато.

Французька першість називає себе лігою талантів. Точна самоідентифікація, але всіх цих талантів широка аудиторія помічає аж тоді, коли топ-клуби дають за них космічні гроші. Ліон показує майбутніх зірок до того, як вони стануть відомими. "Ткачі" вчасно зробили ставку на власну школу. Бензема, Бен Арфа, Ляказетт, Марсьяль, Толіссо, Умтіті вилетіли з Ліона, наступний великий трансфер – Ауар, на підході – Какере. І з ними вже можна робити результат. За Ліоном є ще Лілль і Ренн з ротою талантів.

Отож, РБ Лейпциг і Ліон у цій Лізі чемпіонів показали на всю Європу візитівки Бундесліги та Ліги 1 відповідно, а Баварія та ПСЖ довели, що їхнім футболом можна насолоджуватися – не так важливо, хто в суперниках. Збережуть стабільність на кілька сезонів – скоротять розрив від елітної трійки.

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