Баварія звільнила тренера через прояви расизму

Мюнхенська Баварія припинила співпрацю з тренером академії, якого підозрюють у расистському ставленні до гравців.

Контракт тренера, ім'я якого не називається, був розірваний "за взаємною згодою сторін", йдеться у заяві прес-служби чинних чемпіонів Бундесліги.

"No to racism": гравці Інгульця привітали африканського одноклубника половинкою банана та стусанами

За інформацією німецьких ЗМІ, звільнений тренер звинувачується у расистських та інших дискримінаційних коментарях – за ознакою кольору шкіри, національності, релігії та сексуальної орієнтації. Повідомляється, що спочатку фахівець заперечував свою провину, але пізніше визнав її.

За даними німецького тижневика Der Spiegel, звільнений тренер працював у Баварії з 2003 року, а з 2006 року керував дитячими та юнацькими командами.

"Фермери" знищили еліту в Лізі чемпіонів і зробили собі яскраву рекламу – допоміг коронавірус?