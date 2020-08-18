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Баварія звільнила тренера через прояви расизму

16:41 - Читать на русском
Баварія звільнила тренера через прояви расизму
Баварія звільнила тренера через прояви расизму / фото ілюстративне

Мюнхенська Баварія припинила співпрацю з тренером академії, якого підозрюють у расистському ставленні до гравців.

Контракт тренера, ім'я якого не називається, був розірваний "за взаємною згодою сторін", йдеться у заяві прес-служби чинних чемпіонів Бундесліги.

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За інформацією німецьких ЗМІ, звільнений тренер звинувачується у расистських та інших дискримінаційних коментарях – за ознакою кольору шкіри, національності, релігії та сексуальної орієнтації. Повідомляється, що спочатку фахівець заперечував свою провину, але пізніше визнав її.

За даними німецького тижневика Der Spiegel, звільнений тренер працював у Баварії з 2003 року, а з 2006 року керував дитячими та юнацькими командами.

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Баварія Баварія Німеччина
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