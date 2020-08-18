Баварія звільнила тренера через прояви расизму

Контракт тренера, ім'я якого не називається, був розірваний "за взаємною згодою сторін", йдеться у заяві прес-служби чинних чемпіонів Бундесліги.
"No to racism": гравці Інгульця привітали африканського одноклубника половинкою банана та стусанами
За інформацією німецьких ЗМІ, звільнений тренер звинувачується у расистських та інших дискримінаційних коментарях – за ознакою кольору шкіри, національності, релігії та сексуальної орієнтації. Повідомляється, що спочатку фахівець заперечував свою провину, але пізніше визнав її.
За даними німецького тижневика Der Spiegel, звільнений тренер працював у Баварії з 2003 року, а з 2006 року керував дитячими та юнацькими командами.
"Фермери" знищили еліту в Лізі чемпіонів і зробили собі яскраву рекламу – допоміг коронавірус?