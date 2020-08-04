"No to racism": игроки Ингульца поздравили африканского одноклубника половинкой банана и пинками

Сразу после матча игроки Ингульца начали праздновать крупную победу над Кременем. И празднование получилось довольно специфическим.

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Сначала к танзанийскому форварду Оскару Мкомоле подошел капитан Ингульца с бананом в руке, вручив его герою матча. Почти сразу Коваленко забрал его обратно со словами: "Надо делиться" и вернул только половину экзотического фрукта.

После этого игроки и тренерский штаб Ингульца стали в круг и под крики "No to racism" надавали тумаков африканцу. Досталось и Артему Щедрому – другому автору гола в поединке.

Напомним, Ингулец разгромил Кремень (3:0) и вновь возглавил турнирную таблицу Первой лиги.

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