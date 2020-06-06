Бавария установила рекорд Бундеслиги по голам – невероятный показатель

Мюнхенцы продолжают устанавливать новые рекорды в нынешнем сезоне.
За 30 туров Бундеслиги Баварии удалось забить 90 мячей, что ранее никому не удавалось в чемпионате Германии, сообщает OptaFranz.
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В последнем поединке жертвой мюнхенцев стал Байер (4:2), в воротах "фармацевтов" отличились Кингсли Коман, Леон Горецка, Серж Гнабри и Роберт Левандовски.
После 30-ти туров чемпионата Германии Бавария уверенно лидирует в турнирной таблице и шагает з 8 титулом Бундеслиги подряд.
Бавария уверенно переиграла Байер и сделала предпоследний шаг к чемпионству