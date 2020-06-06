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Бавария установила рекорд Бундеслиги по голам – невероятный показатель

20:00 20 Читати українською
Бавария установила рекорд Бундеслиги по голам – невероятный показатель
Роберт Левандовски / Фото ФК Бавария

Мюнхенцы продолжают устанавливать новые рекорды в нынешнем сезоне.

10’ Лукас Аларио
89’ Флориан Вирц
 
Кингсли Коман 27’
Леон Горецка 42’
Серж Гнабри 45’
Роберт Левандовски 66’
10’ Лукас Аларио
27’ Кингсли Коман
42’ Леон Горецка
45’ Серж Гнабри
66’ Роберт Левандовски
89’ Флориан Вирц

За 30 туров Бундеслиги Баварии удалось забить 90 мячей, что ранее никому не удавалось в чемпионате Германии, сообщает OptaFranz.

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В последнем поединке жертвой мюнхенцев стал Байер (4:2), в воротах "фармацевтов" отличились Кингсли Коман, Леон Горецка, Серж Гнабри и Роберт Левандовски.

После 30-ти туров чемпионата Германии Бавария уверенно лидирует в турнирной таблице и шагает з 8 титулом Бундеслиги подряд.

Бавария уверенно переиграла Байер и сделала предпоследний шаг к чемпионству

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Теги
Байер - Бавария Германия Рекорды Бавария Бавария
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