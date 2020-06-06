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Бавария уверенно переиграла Байер и сделала предпоследний шаг к чемпионству

18:27 65 Читати українською
Бавария уверенно переиграла Байер и сделала предпоследний шаг к чемпионству
Байер – Бавария: результат и обзор матча

Леверкузенский Байер уступил мюнхенской Баварии (2:4) в центральном матче 30 тура Бундеслиги. Обзор поединка читайте на "Футбол 24".

10’ Лукас Аларио
89’ Флориан Вирц
 
Кингсли Коман 27’
Леон Горецка 42’
Серж Гнабри 45’
Роберт Левандовски 66’
10’ Лукас Аларио
27’ Кингсли Коман
42’ Леон Горецка
45’ Серж Гнабри
66’ Роберт Левандовски
89’ Флориан Вирц

Бавария мчится к очередному чемпионству, имея солидное преимущество над конкурентами. Поединок с Байером – предпоследний серьезный барьер для рекордмайстера. Интрига перед матчем была, ведь Петер Бос выиграл две предыдущие встречи против Баварии. Хозяева вышли на игру без лидера – Кай Хаверц получил мышечную травму. Ганси Флик выставил максимально прогнозируемый состав.

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На старте встречи Бавария завладела инициативой, закрепилась на чужой половине и искала подходы к воротам соперника. Байер играл по схеме с тремя центрбеками и агрессивными флангами, умело сдерживая натиск фаворита.

На 9-й минуте Леверкузен неожиданно открыл счет. Бэйли вбросил аут, а Баумгартлингер протолкнул в свободную зону на Аларио. Аргентинец воспользовался провалом в обороне гостей и расстрелял Нойера. Арбитры увидели офсайд, но после просмотра VAR гол засчитали.

"Аптекари" осмелели: выровняли процент владения, время от времени включали высокий прессинг. Диаби и Бэйли разгоняли быстрые атаки, которые создавали для Баварии проблемы. Лишь в середине первого тайма Мюнхен вернул себе мяч и начал создавать моменты.

Бавария вытаскивала оппонентов в центр поля и старалась использовать свободные зоны за линией обороны разрезными передачами. В центре внимания был Мюллер. Томас вырезал суперпас в штрафную, но Левандовски с Команом не разобрались.

На 27-й минуте "ротэн" отыгрались. Горетцка запрессинговал Диаби в центральном круге, отобрал и бросил в прорыв Комана. Француз мастерски переиграл голкипера. Резкий агрессивный прессинг Горетцки не удивил – он это сделал не впервые. В дебюте игры Леон аналогично выгрыз мяч и вывел на удар партнера.

При ничейном счете команды успокоились, играли довольно осторожно, обмениваясь легкими ударами. Бавария все же выглядела лучше и продолжала создавать остроту вертикальными передачами. Мюллер и Коман красиво разыграли, после чего Горетцка с линии штрафной точным ударом в противоположный угол вывел Мюнхен вперед.

Бавария ударно провела концовку первого тайма и могла до перерыва устроить разгром. Гнабри выскочил один на один с Градецки, однако переиграть голкипера на ближней штанге не сумел. Впрочем, в компенсированное время Киммих классным пасом из глубины подарил Сержу еще один шанс. Со второй попытки вингер забил, элегантно перебросив вратаря Байера.

Петер Бос в перерыве провел тройную замену – на поле появились Демирбай, Вирц и Уэнделл. Байер перестроился на 4 защитника с Драговичем в роли правого фулбека. Леверкузен взял мяч под контроль, но построить осмысленную атаку с ударом не удавалось.

Бавария все попытки соперника пресекала, а также сама остро отвечала. Мюллер целил с линии штрафной в нижний угол – мяч немного разминулся с воротами. Коман и Дэвис разрывали фланг медленного Драговича. Гнабри упустил еще один шанс, пробив над "девяткой".

На 66-й минуте гости сняли все вопросы о победителе. Отобрали мяч на чужой половине, создали Мюллеру свободную зону для паса, а Томас идеально вырезал на голову Левандовски. Поляк забил 30-й гол в чемпионате. Следующий матч Бундеслиги (против Гладбаха) два лидера атаки Баварии пропустят – они сегодня заработали по пятой желтой карточке.

Байер имел еще ряд моментов до финального свистка – Паулинью и Диаби выходили почти один на один с Нойером, но качественно завершить эпизод не могли. А вот 17-летний Флориан Вирц забил дебютный гол в Бундеслиге! Забил Баварии, Нойеру! Тренеры дали игровое время недавно травмированным футболистам: Алькантаре, Мартинесу, Фолланду. Матч завершился со счетом 2:4.

Бавария набрала 70 очков и сделала очередной шаг к чемпионству. Впереди у мюнхенцев только один серьезный матч – с Боруссией М. Гандикап перед конкурентами большой: +10 от Дортмунда (у БД игра в запасе) и +11 от Лейпцига. Байер остался в турнирной таблице пятым – одинаковое количество баллов с Гладбахом.

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