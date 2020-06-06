Бавария уверенно переиграла Байер и сделала предпоследний шаг к чемпионству

Леверкузенский Байер уступил мюнхенской Баварии (2:4) в центральном матче 30 тура Бундеслиги. Обзор поединка читайте на "Футбол 24".

Бавария мчится к очередному чемпионству, имея солидное преимущество над конкурентами. Поединок с Байером – предпоследний серьезный барьер для рекордмайстера. Интрига перед матчем была, ведь Петер Бос выиграл две предыдущие встречи против Баварии. Хозяева вышли на игру без лидера – Кай Хаверц получил мышечную травму. Ганси Флик выставил максимально прогнозируемый состав.

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На старте встречи Бавария завладела инициативой, закрепилась на чужой половине и искала подходы к воротам соперника. Байер играл по схеме с тремя центрбеками и агрессивными флангами, умело сдерживая натиск фаворита.

На 9-й минуте Леверкузен неожиданно открыл счет. Бэйли вбросил аут, а Баумгартлингер протолкнул в свободную зону на Аларио. Аргентинец воспользовался провалом в обороне гостей и расстрелял Нойера. Арбитры увидели офсайд, но после просмотра VAR гол засчитали.

"Аптекари" осмелели: выровняли процент владения, время от времени включали высокий прессинг. Диаби и Бэйли разгоняли быстрые атаки, которые создавали для Баварии проблемы. Лишь в середине первого тайма Мюнхен вернул себе мяч и начал создавать моменты.

Бавария вытаскивала оппонентов в центр поля и старалась использовать свободные зоны за линией обороны разрезными передачами. В центре внимания был Мюллер. Томас вырезал суперпас в штрафную, но Левандовски с Команом не разобрались.

На 27-й минуте "ротэн" отыгрались. Горетцка запрессинговал Диаби в центральном круге, отобрал и бросил в прорыв Комана. Француз мастерски переиграл голкипера. Резкий агрессивный прессинг Горетцки не удивил – он это сделал не впервые. В дебюте игры Леон аналогично выгрыз мяч и вывел на удар партнера.

При ничейном счете команды успокоились, играли довольно осторожно, обмениваясь легкими ударами. Бавария все же выглядела лучше и продолжала создавать остроту вертикальными передачами. Мюллер и Коман красиво разыграли, после чего Горетцка с линии штрафной точным ударом в противоположный угол вывел Мюнхен вперед.

Бавария ударно провела концовку первого тайма и могла до перерыва устроить разгром. Гнабри выскочил один на один с Градецки, однако переиграть голкипера на ближней штанге не сумел. Впрочем, в компенсированное время Киммих классным пасом из глубины подарил Сержу еще один шанс. Со второй попытки вингер забил, элегантно перебросив вратаря Байера.

Петер Бос в перерыве провел тройную замену – на поле появились Демирбай, Вирц и Уэнделл. Байер перестроился на 4 защитника с Драговичем в роли правого фулбека. Леверкузен взял мяч под контроль, но построить осмысленную атаку с ударом не удавалось.

Бавария все попытки соперника пресекала, а также сама остро отвечала. Мюллер целил с линии штрафной в нижний угол – мяч немного разминулся с воротами. Коман и Дэвис разрывали фланг медленного Драговича. Гнабри упустил еще один шанс, пробив над "девяткой".

На 66-й минуте гости сняли все вопросы о победителе. Отобрали мяч на чужой половине, создали Мюллеру свободную зону для паса, а Томас идеально вырезал на голову Левандовски. Поляк забил 30-й гол в чемпионате. Следующий матч Бундеслиги (против Гладбаха) два лидера атаки Баварии пропустят – они сегодня заработали по пятой желтой карточке.

Байер имел еще ряд моментов до финального свистка – Паулинью и Диаби выходили почти один на один с Нойером, но качественно завершить эпизод не могли. А вот 17-летний Флориан Вирц забил дебютный гол в Бундеслиге! Забил Баварии, Нойеру! Тренеры дали игровое время недавно травмированным футболистам: Алькантаре, Мартинесу, Фолланду. Матч завершился со счетом 2:4.

Бавария набрала 70 очков и сделала очередной шаг к чемпионству. Впереди у мюнхенцев только один серьезный матч – с Боруссией М. Гандикап перед конкурентами большой: +10 от Дортмунда (у БД игра в запасе) и +11 от Лейпцига. Байер остался в турнирной таблице пятым – одинаковое количество баллов с Гладбахом.

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