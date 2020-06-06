Баварія встановила рекорд Бундесліги за голами – неймовірний показник

Мюнхенці продовжують встановлювати нові рекорди у нинішньому сезоні.

За 30 турів Бундесліги Баварії вдалось забити 90 м'ячів, що раніше нікому не вдавалось у чемпіонаті Німеччини, повідомляє OptaFranz.

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В останньому поєдинку жертвою мюнхенців став Байєр (4:2), у воротах "фармацевтів" відзначились Кінгслі Коман, Леон Горецка, Серж Гнабрі і Роберт Лєвандовскі.

Після 30-ти турів чемпіонату Німеччини Баварія впевнено лідирує у турнірній таблиці та крокує за 8-м титулом Бундесліги поспіль.

Баварія впевнено переграла Байєр і зробила передостанній крок до чемпіонства