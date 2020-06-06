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Баварія встановила рекорд Бундесліги за голами – неймовірний показник

20:00 201 Читать на русском
Баварія встановила рекорд Бундесліги за голами – неймовірний показник
Роберт Лєвандовскі / Фото ФК Баварія

Мюнхенці продовжують встановлювати нові рекорди у нинішньому сезоні.

10’ Лукас Аларіо
89’ Флоріан Вірц
 
Кінгслі Коман 27’
Леон Ґорецка 42’
Серж Гнабрі 45’
Роберт Лєвандовскі 66’
10’ Лукас Аларіо
27’ Кінгслі Коман
42’ Леон Ґорецка
45’ Серж Гнабрі
66’ Роберт Лєвандовскі
89’ Флоріан Вірц

За 30 турів Бундесліги Баварії вдалось забити 90 м'ячів, що раніше нікому не вдавалось у чемпіонаті Німеччини, повідомляє OptaFranz.

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В останньому поєдинку жертвою мюнхенців став Байєр (4:2), у воротах "фармацевтів" відзначились Кінгслі Коман, Леон Горецка, Серж Гнабрі і Роберт Лєвандовскі.

Після 30-ти турів чемпіонату Німеччини Баварія впевнено лідирує у турнірній таблиці та крокує за 8-м титулом Бундесліги поспіль.

Баварія впевнено переграла Байєр і зробила передостанній крок до чемпіонства

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Теги
Байєр - Баварія Німеччина Рекорди Баварія Баварія
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