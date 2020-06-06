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Флик хочет видеть Хаверца в Баварии

00:43 14 Читати українською
Флик хочет видеть Хаверца в Баварии
Кай Хаверц / Getty images

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик высказался относительно возможного трансфера хавбека Байера Кая Хаверца в мюнхенский клуб.

"Думаю, найдется очень мало тренеров, которые бы не хотели видеть в своей команде Кая Хаверца. Я знаю его по сборной Германии U-17. Хаверц достиг потрясающего прогресса в Байере. Он прекрасно двигается между линиями и имеет отличное голевое чутье в таком молодом возрасте", – цитирует Флика Goal.

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Заметим, что Баварии придется изрядно побороться за право подписать звезду Байера. Ведь на игрока уже выстроилась очередь из топ-клубов, среди которых Реал, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и Ливерпуль.

К слову, Хаверц в свои 20 лет имеет большой опыт выступлений в Бундеслиге. В текущем сезоне он забил 11 голов и отдал 5 ассистов за 26 матчей Бундеслиги. Контракт Кая с Байером завершается летом 2022-го. Леверкузенцы планируют получить за своего игрока не менее 100 млн евро.

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Кай Хаверц Кай Хаверц Ханс-Дитер Флик Ханс-Дитер Флик Бавария Бавария Байер Байер Германия
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