Флик хочет видеть Хаверца в Баварии

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик высказался относительно возможного трансфера хавбека Байера Кая Хаверца в мюнхенский клуб.

"Думаю, найдется очень мало тренеров, которые бы не хотели видеть в своей команде Кая Хаверца. Я знаю его по сборной Германии U-17. Хаверц достиг потрясающего прогресса в Байере. Он прекрасно двигается между линиями и имеет отличное голевое чутье в таком молодом возрасте", – цитирует Флика Goal.

Реал не смог договориться о трансфере Хаверца – мадридцы предлагали сумасшедшую сумму

Заметим, что Баварии придется изрядно побороться за право подписать звезду Байера. Ведь на игрока уже выстроилась очередь из топ-клубов, среди которых Реал, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и Ливерпуль.

К слову, Хаверц в свои 20 лет имеет большой опыт выступлений в Бундеслиге. В текущем сезоне он забил 11 голов и отдал 5 ассистов за 26 матчей Бундеслиги. Контракт Кая с Байером завершается летом 2022-го. Леверкузенцы планируют получить за своего игрока не менее 100 млн евро.

Ребров та інші українці на шляху до чемпіонства, Хаверц спробує зупинити Баварію – вершки європейського вікенду