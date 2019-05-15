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Рафинья официально объявил, что покинет Баварию по окончании сезона

15 мая 12:04 74 Читати українською
Рафинья официально объявил, что покинет Баварию по окончании сезона
Рафинья / Reuters

Защитник Баварии Рафинья сообщил, что этот сезон станет для него последним в Мюнхене.

Бразилец выступил со словами благодарности на официальном сайте немецкого клуба.

Рибери официально покинет Баварию по окончании сезона

"Это были прекрасные восемь лет, в течение которых вместе с Баварией я пережил много приятных моментов. Я очень рад, что все так сложилось. Но карьера каждого футболиста рано или поздно подходит к концу. С собой я возьму только приятные воспоминания. Было здорово", – заявил 33-летний защитник.

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Вслед за Арьеном Роббеном и Франком Рибери Рафинья станет третьим ветераном, который покинет Баварию по окончании этого сезона.

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Германия Бавария Бавария Рафинья Рафинья
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