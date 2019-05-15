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Баварія здивувала формою на наступний сезон – на футболках з'явились геометричні фігури

15 травня 13:12 2967 Читать на русском
Баварія здивувала формою на наступний сезон – на футболках з'явились геометричні фігури
Баварія / Reuters

Основний комплект форми Баварії на сезон 2019/20 матиме деякі особливості дизайну.

Мюнхенці провели офіційну презентацію домашньої форми для наступного сезону.

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Футболка виконана в традиційному для клубу червоному кольорі з візерунками у формі ромба, що є натяком на особливості фасаду Альянц-Арени. Технічним спонсором Баварії залишається компанія Adidas.

Рафінья офіційно оголосив, що покине Баварію після закінчення сезону

У формі поточного сезону команда може виграти Бундеслігу. За тур до фінішу Баварія випереджає Борусію Д на два очки.

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Теги
Німеччина Баварія Баварія Футбольна форма
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