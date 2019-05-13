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Как сборная Хорватии – Барселона удивила формой на следующий сезон

13 мая 13:51 432 Читати українською
Как сборная Хорватии – Барселона удивила формой на следующий сезон
Барселона / Reuters

Барселона решила удивить поклонников видом своей экипировки на сезон 2019/20.

В сети появились фото новой домашней формы Барселоны.

"Больше, чем просто футболка", – Ювентус официально представил новую форму на сезон 2019/20

Каталонцы будут носить комплект с неожиданным орнаментом в клетку традиционного сине-гранатового цвета.

Динамо планирует сыграть в новой форме уже в конце сезона 2018/19

Техническим спонсором команды остается Nike. Официально форму должны представить в мае.

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Футбольная форма Испания Барселона Барселона
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