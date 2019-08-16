Бавария согласовала трансфер Коутиньо

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в чемпионате Германии.

Бавария уже согласовала условия личного контракта с 27-летним хавбеком, сообщает RAC1.

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По информации издания, мюнхенцам осталось решить несколько бюрократических моментов будущего перехода футболиста с Барселоной. За Баварию бразилец будет выступать на правах аренды. О переходе будет объявлено в ближайшее время.

К слову, Коутиньо перешел в Барселону в январе прошлого года. Его трансфер обошелся каталонскому клубу в 145 млн евро. В составе "сине-гранатовых" бразилец провел 76 матчей. На его счету 21 забитый мяч и 11 результативных передач.

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