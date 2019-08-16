Хитцфельд жестко раскритиковал Гвардиолу из-за травмы Сане

Бывший главный тренер Баварии Оттмар Хитцфельд поделился мнением о травме вингера Манчестер Сити Лероя Сане.

"Считаю, что Сане поступил неправильно, когда не сказал, где хочет продолжить карьеру. Это было бессмысленно.

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Что касается поступка Хосепа Гвардиолы, который выпустил Лероя в матче за Суперкубок Англии, то на его месте я бы так не поступил. Если твой клуб собирается заключить крупную сделку, не нужно давать играть футболисту в такой довольно незначительной встречи.

Восстановления? Игроку с такой травмой нужно полгода, чтобы вернуться к тренировкам. Затем надо еще полгода, чтобы начать играть", – сказал Хитцфельд в интервью Blick.

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Напомним, 23-летний немец был близок к переходу в мюнхенский клуб, но получил разрыв передней крестообразной связки колена в матче за Суперкубок Англии с Ливерпулем. Теперь действующие чемпионы Бундеслиги могут отказаться от трансфера.

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