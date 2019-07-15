Бавария смирилась с поражением относительно подписания Сане – клуб уже рассматривает 2 альтернативы

Похоже, полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане ни примерит футболку чемпиона Германии.
Мюнхенцы опустили руки в борьбе за Лероя Сане, сообщает Sky Sports.
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По информации издания, причиной срыва трансфера стали финансовые аппетиты английского клуба, которые Бавария не смогла удовлетворить. Также сам 23-летний вингер не желает покидать Манчестер.
Заменой Сане для Баварии могут стать нападающий Челси Каллум Хадсон-Одой и хавбек Далянь Ифан Янник Феррейра Карраско.
Напомним, по итогам прошлого сезона Бавария победила во внутреннем чемпионате, а также завоевала Кубок Германии.
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