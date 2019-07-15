Бавария смирилась с поражением относительно подписания Сане – клуб уже рассматривает 2 альтернативы

Похоже, полузащитник Манчестер Сити Лерой Сане ни примерит футболку чемпиона Германии.

Мюнхенцы опустили руки в борьбе за Лероя Сане, сообщает Sky Sports.

Сане стал приоритетной целью ПСЖ – немец может заменить Неймара в Париже

По информации издания, причиной срыва трансфера стали финансовые аппетиты английского клуба, которые Бавария не смогла удовлетворить. Также сам 23-летний вингер не желает покидать Манчестер.

Заменой Сане для Баварии могут стать нападающий Челси Каллум Хадсон-Одой и хавбек Далянь Ифан Янник Феррейра Карраско.

Напомним, по итогам прошлого сезона Бавария победила во внутреннем чемпионате, а также завоевала Кубок Германии.

Грандиозное приобретение на замену Роббери, зависимость от Неймара, Вернер может уйти из рук – все о трансферах Баварии