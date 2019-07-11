Сане стал приоритетной целью ПСЖ – немец может заменить Неймара в Париже

Вингер Манчестер Сити Лерой Сане может перейти во французский ПСЖ.

ПСЖ продолжает искать замену Неймару, который может вернуться в Барселону, сообщает Sport.es.

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По информации источника, в состоянии парижан считают вингера Манчестер Сити Лероя Сане в качестве своей приоритетной трансферной цели на случай, если Неймар таки покинет клуб этим летом. Напомним, контракт игрока с "горожанами" рассчитан до лета 2021 года.

Отметим, что Сане перешел в Манчестер Сити летом 2016 с Шальке суммы в 50,5 млн евро. В прошлом сезоне на клубном уровне немец принял участие в 47 матчах, отметившись 16 забитыми мячами и 18 результативными передачами.

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