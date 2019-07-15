Баварія змирилась з фіаско щодо підписання Сане – клуб вже розглядає 2 альтернативи

Схоже, півзахисник Манчестер Сіті Лерой Сане не приміряє футболку чемпіона Німеччини.

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За інформацією видання, причиною зриву трансферу стали фінансові апетити англійського клубу, які Баварія не змогла задовольнити. Також сам 23-річний вінгер не має бажання покидати Манчестер.

Заміною Сане для Баварії можуть стати нападник Челсі Каллум Хадсон-Одой та хавбек Далянь Іфан Яннік Феррейра Карраско.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Баварія тріумфувала у внутрішньому чемпіонаті, а також завоювала Кубок Німеччини.

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