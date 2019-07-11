Грандиозное приобретение на замену Роббери, зависимость от Неймара, Вернер может уйти из рук – все о трансферах Баварии

Тезисно просматриваем работу Баварии на летнем трансферном рынке.

– Приоритетным вариантом остается Лерой Сане. Бавария ждет сигнала от немецкого вингера, после чего сформирует солидное предложение Манчестер Сити. Сане еще не определился со своим будущим – очень вероятно, что он останется в Англии.

Нико Ковач на днях на пресс-конференции отсыпал комплиментов Лерою: "Сане точно усилил бы Баварию. Мы видели его уровень в матчах за сборную Германии и Манчестер Сити".

– Похожая ситуация с Усманом Дембеле. Главный тренер также подтвердил интерес клуба к французу, однако сам футболист пока не сообщил о желании вернуться в Германию. Планы Дембеле должны существенно измениться после прихода в Барселону Неймара и Гризманна. Бавария надеется выиграть от этого "эффекта домино".

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Авторитетный журналист Кристиан Фальк сообщает, что мюнхенцы готовы подписать одного из этих футболистов на замену Роббену и Рибери. Клуб подготовил деньги на сверхдорогой трансфер вингера.

– Интерес к Каллуму Хадсон-Одою сохраняется. "Мое мнение по нему не изменилось", – заявил Хасан Салихамиджич, который и лоббировал приобретение 18-летнего вингера зимой.

Впрочем, Челси не впечатлён предложениями Баварии – лондонцы не рассматривают вариант продажи своего таланта. А после прихода на Стэмфорд Бридж Фрэнка Лэмпарда угас энтузиазм и самого футболиста относительно трансфера в Германию.

– В случае отказа Сане и Дембеле Бавария создала список альтернатив на фланги атаки. Руководство клуба уже встречалось с представителями Хакима Зиеша (Аякс), Янника Карраско (Далянь Ифан) и Стевена Бергвейна (ПСВ). Проблема в том, что Мюнхен не может дать им конкретики изз-за молчания Сане и Дембеле.

Также в списке-B от Sport Bild фигурируют Леон Бейли из Байера и Марио Манджукич из Ювентуса. Возвращение хорвата было бы прекрасным трансфером за небольшую цену (до 20 млн евро) – он сможет подменять в центре атаки Роберта Левандовски и разнообразить фланги. Сам поляк, к слову, подпишет новый контракт с Баварией – никаких разговоров об его уходе, которые возникали в предыдущие годы.

В то же время Kicker сообщает об интересе к вингеру Ромы Дженгизу Ундеру и латералю Монако Беньямину Хенриксу.

– Варианты на перспективу этим летом. Sport Bild пишет о заинтересованности в испанских хавбеках – Дани Ольмо (Динамо Загреб) и Марк Рока (Эспаньол) поразили скаутов на победном чемпионате Европы-2019 U-21. Баварии следует активизировать переговоры, чтобы выиграть борьбу за этих проспектов. Рока в перспективе способен заменить Тьягу Алькантара. Это очень интересный вариант на фоне неудачной попытки пригласить Родри.

– Весной Ули Хёнесс заинтриговал громким заявлением в кулуарах: "Если бы вы знали, о чем мы уже договорились на лето". Как выяснил Sport Bild, президент Баварии говорил о Лукасе Эрнандесе и Тимо Вернере. Однако с игроком сборной Германии все не так просто.

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Мюнхенцы получили от Вернера согласие на трансфер, но не спешат его оформлять. План руководства следующий: если сорвутся приобретения топ-вингеров, Тимо выкупят уже этим летом; если же придется потратить сотню миллионов на Сане/Дембеле, тогда трансфер Тимо отложится на следующее лето.

В 2020-м контракт Вернера и РБ Лейпциг истекает, и Бавария рассчитывает подписать игрока бесплатно. Но "быки" категорически не желают отпускать форварда даром, а сам Вернер возмущен тем, что его трансфер не в приоритете на Зебенер Штрассе. По информации Kicker, до сих пор Лейпциг не получал никаких предложений по своему лидеру. Конкуренты вполне могут перехватить Тимо у Мюнхена.

– Кроме Вернера, на лето 2020 Бавария запланировала приобретение лучшего молодого немецкого футболиста – Кая Хавертца из Байера.

– Усиление центра защиты после продажи Матса Хуммельса пока на втором плане. В клубе уверены, что французских новичков за более 100 миллионов Лукаса Эрнандеса и Бенжамена Павара достаточно, ведь в команде остаются Никлас Зюле и Жером Боатенг. Последний может покинуть Баварию из-за позиции главного тренера, но никто не выходил на мюнхенских боссов с попыткой купить Боатенга.

– Приобретение "нового Нойера" Александра Нюбеля из Шальке, судя по всему, откладывается на следующие трансферные окна. Клуб заинтересован в перспективном голкипере, однако уверен в хорошей форме "старого" Нойера на сезон-2019/20. А Шальке активно работает над продлением контракта с Нюбелем.

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