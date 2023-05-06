В матче 31-го тура чемпионата Германии "Ротен" на выезде победили "музыкантов". Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Бавария, в последних турах умудрившаяся растерять свое преимущество с не самыми сильными соперника, не имела права на ошибку. Минимальный отрыв от дортмундской Боруссии заставлял подопечных Томаса Тухеля брать максимум в последних четырех матчах.

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В свою очередь Вердер мог играть в свое удовольствие: до зоны еврокубков уже не дотянуться, а вылететь в низший дивизион – крайне проблематично. Отсутствие в составе "музыкантов" лучшего бомбардира Бундеслиги Никласа Фюлькруга (из-за травмы) должно было компенсировать запредельное желание изменить печальную статистику личных встреч.

Гости с первых минут бросились давить на ворота соперника, однако на завершающей стадии выглядели довольно беззубо. После 15 минут прессинга хозяева отодвинули игру от своих ворот и начали применять прессинг на половине поля мюнхенцев.

Первый реально опасный момент создали гости в середине тайма – Павар после навеса со штрафного головой пробил прямо в голкипера. На 33-й минуте Вайзер упустил сумасшедший шанс вывести Вердер вперед – после прострела от Биттенкура он пяткой не попал по мячу. Через мгновение Гросс обошел трех игроков Баварии, сместился ближе к центру и с убойной позиции пробил выше ворот. Чего-то более интересного в первом тайме команды больше не создали.

После отдыха мог забивать Дукш, но махнул ногой мимо сферы. В ответ Гнабри пытался замкнуть через себя в районе одиннадцатиметровой отметки, но вместо эффектного гола не попал по мячу и упал как мешок картошки. Чуть позже Мане с близкого расстояния замкнул передачу впритирку со стойкой. В конце концов, на 62-й минуте Гнабри деклассировал оборону соперника, пробив с близкого расстояния после передачи Мусиалы.

В середине второй сорокапятиминутки Сане удвоил преимущество мюнхенцев: Мазрауи кинжальным пасом нашел Лероя во вратарской, и тот с острого угла прошил кипера. За три минуты до завершения основного времени Никлас Шмидт, который только появился на поле, дальним ударом в девятку возродил интригу в матче (интересно, что вероятность забить в этом эпизоде составляла всего 3%). На последних секундах мюнхенцы играли просто на отбой и выстояли.

Вердер этим поражением установил антирекорд среди всех клубов Бундеслиги – последний раз бременцы выигрывали у Баварии 15-ть лет назад (20 сентября 2008 года).

Мюнхенцы набрали 65 очков и закрепились на вершине турнирной таблицы, Вердер с 35-ю пунктами двенадцатый.

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