У матчі 31-го туру чемпіонату Німеччини "Ротен" на виїзді перемогли "музикантів". Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Баварія, яка в останніх турах примудрилась розгубити свою перевагу з ненайсильнішими суперника, не мала права на помилку. Мінімальний відрив від дортмундської Борусії змушував підопічних Томаса Тухеля брати максимум в останніх чотирьох матчах.

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Натомість Вердер міг грати у своє задоволення: до зони єврокубків вже не дотягнутись, а вилетіти у нижчий дивізіон – вкрай проблематично. Відсутність у складі "музикантів" найкращого бомбардира Бундесліги Нікласа Фюлькруга (через травму) мало компенсувати позамежне бажання змінити сумну статистику особистих зустрічей.

Гості з перших хвилин кинулись тиснути на ворота суперника, однак на завершальній стадії виглядали доволі беззубо. Після 15 хвилин пресингу господарі відсунули гру від своїх воріт і почали застосовувати пресинг на половині поля мюнхенців.

Перший реально небезпечний момент створили гості в середині тайму – Павар після навісу зі штрафного головою пробив прямо у Павленку. На 33-й хвилині Вайзер змарнував божевільний шанс вивести Вердер вперед – після прострілу від Біттенкура він п'ятою не влучив по м'ячу. За мить Гросс обійшов трьох гравців Баварії, змістився ближче до центру і з вбивчої позиції пробив вище воріт. Чогось цікавішого у першому таймі команди більше не створили.

Після відпочинку міг забивати Дукш, але махнув ногою повз сферу. У відповідь Гнабрі намагався замкнути через себе в районі одинадцятиметрової позначки, але замість ефектного гола не влучив по м'ячу і впав як мішок картоплі. За трохи Мане з близької відстані замкнув передачу впритирку зі стійкою. Зрештою, на 62-й хвилині Гнабрі декласував оборону суперника, пробивши з близької відстані після передачі Мусіали.

В середині другої сорокап'ятихвилинки Сане подвоїв перевагу мюнхенців: Мазрауї кинжальним пасом знайшов Лероя у воротарському, і той з гострого кута прошив кіпера. За три хвилини до завершення основного часу Ніклас Шмідт, який тільки-но з'явився на полі, дальнім ударом у дев'ятку відродив інтригу у матчі (цікаво, що ймовірність забити у цьому епізоді становила лише 3%). На останніх секундах мюнхенці грали просто на відбій і вистояли.

Вердер цією поразкою встановив антирекорд серед всіх клубів Бундесліги – востаннє бременці вигравали у Баварії 15-ть років тому (20 вересня 2008 року).

Мюнхенці набрали 65 очок і закріпились на вершині турнірної таблиці, Вердер з 35-ма пунктами дванадцятий.

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