В рамках премьерной программы 31-го тура немецкой Бундеслиги было проведено два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2022/23, 31-й тур

Байер – Кельн – 1:2

Голы: Адли, 28 – Зельке, 14, 36

Майнц – Шальке – 2:3

Голы: Баррейро, 53, Кариколь, 70 – Бюльтер, 26, Краусс, 60, Бюльтер, 90+12

Байер де-факто выбыл из борьбы за Лигу чемпионов. Подопечные Хаби Алонсо потерпели домашнее поражение от Кельна, пропустив два похожих гола от Зельке до перерыва – оба пришли после кроссов с левого фланга обороны. "Фармацевты" ответили голом Диаби, но матч оказался слишком ровным для камбэка.

Как следствие, Леверкузен остался в восьми очках от четвертой позиции, и это за три тура до конца сезона. Теперь надо защищать место в зоне ЛЕ. Кельну, несмотря на победу, столько же очков не хватает до зоны еврокубков.

В параллельном поединке Шальке вырвал важнейшую победу над Майнцем. До 95-й минуты на табло были 2:2, однако последний угловой принес гельзенкирхенцам пенальти! Саси потянул Бюльтера за футболку, а рефери после просмотра видеоповтора назначил пенальти.

Бюльтер реализовал его аж на 102-й минуте. Благодаря его точному удару "кнаппен" не только выиграли, но и покинули зону вылета!

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